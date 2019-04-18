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В Россию тайно приехала советник Трампа

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В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Хилл и ее коллеги уже встретились с представителями Совета безопасности России, а также МИД.

Так, визит публично не анонсировали ни российские, ни американские власти. Хилл неоднократно приезжала в Россию в качестве советника президента США, однако Вашингтон настаивал на том, чтобы визиты Хилл не освещались.

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Фиона Хилл

Фиона Хилл

"Голос Америки"

Фиона Хилл — автор многих книг о России, она училась в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза, затем работала на американскую разведку. При этом чиновница неоднократно выступала в прессе с критикой президента России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп "похоронил" своих основных соперников-демократов в борьбе за президентское кресло в 2020 году Берни Сандерса и Джо Байдена.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Приехала чтобы получить указания как и что делать на Украине как провести выборы.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Приехали за репарациями которые потом передадут своим украинским братьям вернувшимся после тысячелетнего рабства в семью.
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М Олег
М Олег
Очень некорректно так выссказываться о президенте США!!! Или забыли кто вас е..т и кормит? На метки только гадалки способны из черной Окраины)))
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