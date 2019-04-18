В Россию тайно приехала советник Трампа

В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Хилл и ее коллеги уже встретились с представителями Совета безопасности России, а также МИД.

Так, визит публично не анонсировали ни российские, ни американские власти. Хилл неоднократно приезжала в Россию в качестве советника президента США, однако Вашингтон настаивал на том, чтобы визиты Хилл не освещались.

Фиона Хилл "Голос Америки"

Фиона Хилл — автор многих книг о России, она училась в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза, затем работала на американскую разведку. При этом чиновница неоднократно выступала в прессе с критикой президента России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп "похоронил" своих основных соперников-демократов в борьбе за президентское кресло в 2020 году Берни Сандерса и Джо Байдена.

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