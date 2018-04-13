Дедов оскверняли: в России произошел скандал с мемориалом Второй мировой

В российском Омске студент осквернил памятник участникам "Великой Отечественной войны", справив на него нужду.

В сети появилось видео, на котором видно, что у стелы находилась компания из трех молодых людей, в какой-то момент один из них подошел к памятнику и осквернил его, передает "Новый Омск".

При этом приятели парня подбежали и стали следить за происходящим. А один из них, судя по всему, снимал происходящее на телефон. Позже стало известно, что компания также сломала деревянные конструкции мемориала.

Инцидент вызвал большой резонанс в соцсетях. Местные жители пишут, что эту компанию и "людьми назвать нельзя" и требуют наказать вандалов.

Правоохранители установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Один из них сам явился в полицию и сознался в содеянном.

По данным СМИ, им оказался 20-летний студент Сибирского института бизнеса и информационных технологий Алексей Дегтярев.

Как сообщал "Обозреватель",ранее в "ЛНР" и Сирии нашлись памятники "вагнеровцам".