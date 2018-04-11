В России прямо посреди улицы рухнул вертолет: все подробности

В российском Хабаровске в районе улиц Антенна и Хирургическая упал вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На борту, по предварительной информации, находились шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

"Незамедлительно на место предполагаемого происшествия выдвинулись оперативная группа ГУ МЧС России Хабаровскому краю и экстренные службы. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте организованы поисковые работы", — заявили в ведомстве.

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Местные СМИ сообщают, что на месте крушения уже обнаружили четыре тела.

По их данным, горящие обломки вертолета разбросаны по большой площади, пожарные тушат их пеной. Площадь горения составляет 80 кв. м.

Очевидцы выложили видео с места происшествия.

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