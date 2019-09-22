В России разбили вдребезги военную технику: в сеть попало видео ЧП

Российские военнослужащие во время учений "Центр-2019" под Оренбургом разбили две бронемашины десанта.

Военную технику сбросили с самолета, однако парашют полностью не раскрылся, передает LIFE в Telegram со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Предварительно, БМД-2 упали на землю с высоты 1,5 километра. Выброску техники проводили с самолетов ИЛ-76 военно-транспортной авиации, отдельно от экипажа.

Разбитая российская техника LIFE

"В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения. Десантирование техники осуществлялось только без экипажей, пострадавших нет", – отметили в российском Министерстве обороны.

По данным журналистов, военные нарушили технику безопасности. Сбрасывать технику и десант можно при скорости ветра до 8 м/с, а в тот день порывы достигали 15 м/с.

Разбитая российская техника LIFE

Разбитая российская техника LIFE

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Родионовка Ростовской области России заметили колонну тяжелой бронетехники. Она находилась буквально в 15 км от границы с Украиной.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж предположил, зачем Кремль отправляет колонны танков к границам.

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