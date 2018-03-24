В России открыто заговорили о войне из США: названа роль Украины

Российский ученый Евгений Сатановский заявил, что диалоги России и США не имеют смысла, и конфликт между ними, в Украине или в Сирии, неизбежен.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1" в программе пропагандиста Владимира Соловьева. "Ничего толкового у нас из всех этих диалогов не произойдет, будет ли это столкновение в Сирии, или в Украине, или и там, и там – не знаю, и даже предсказывать не берусь", – заявил Сатановский.

Также россиянин прокомментировал назначение экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность Госсекретаря США. Помпео известен тем, что неоднократно высказывался об агрессии России.

Сатановский разразился заявлением о том, что Помпео якобы боится Трампа, а все его доклады - это "смесь бреда с чушью".

Как писал "Обозреватель", Трамп собрался выдворить дипломатов Путина из-за дела Скрипаля.