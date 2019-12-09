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9 декабря • обновлено в 13:19
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В Польше зверски убили двух украинцев

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В городе Доброслав (Польша) были найдены тела двух мужчин, которые являются гражданами Украины.

Об этом сообщает портал lublin112 со ссылкой на местную полицию. На их телах были обнаружены колотые раны.

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Также стало известно, что найденные украинцы работали в школе. Полиция уже задержала человека, которого подозревают в убийстве. Согласно данным силовиков, он также является украинцем.

В Польше убили украинцев

В Польше убили украинцев

pixabay.com

Как писал OBOZREVATEL, в Польше на яблочной плантации в Садковице (Лодзинское воеводство) найдены мертвыми двое заробитчан из Украины.

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Автор
Екатерина Луговская
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Приехали батрачить со своими порядками
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вам же сказали свиномовные, при въезде задуть свою шмову.
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Петров Сергей
Петров Сергей
За украинский язык пострадали... Не любят его в Польше..
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5
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