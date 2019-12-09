В Польше зверски убили двух украинцев

В городе Доброслав (Польша) были найдены тела двух мужчин, которые являются гражданами Украины.

Об этом сообщает портал lublin112 со ссылкой на местную полицию. На их телах были обнаружены колотые раны.

Также стало известно, что найденные украинцы работали в школе. Полиция уже задержала человека, которого подозревают в убийстве. Согласно данным силовиков, он также является украинцем.

В Польше убили украинцев pixabay.com

Как писал OBOZREVATEL, в Польше на яблочной плантации в Садковице (Лодзинское воеводство) найдены мертвыми двое заробитчан из Украины.

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