Вернули через полстраны: в Польше произошло ЧП с самолетом в Москву

Самолет авиакомпании LOT, который следовал из Варшавы в Москву с 63 пассажирами на борту, вернулся в польский аэропорт имени Шопена, благополучно приземлившись.

Об этом сообщает RMF24. ЧП произошло через несколько десятков минут после взлета.

Бортовой компьютер выдал сообщение о том, что следует провести технический осмотр. В частности, требовалась дополнительная проверка системы электроснабжения. Командир экипажа решил вернуться в Варшаву.

В Польше произошло ЧП с самолетом в Москву shoppingpl.com

Как заверил перевозчик, угрозы пассажирам не было, и такой вид сообщения является рекомендацией для экипажа, нет ни одного обязательства приземляться немедленно, но проверку следует провести, когда есть такая возможность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Новый Уренгой, из-за сильного ветра.

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