Главная Новости
15 января • обновлено в 18:27
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Вернули через полстраны: в Польше произошло ЧП с самолетом в Москву

1.5т
Читать материал на украинском

Самолет авиакомпании LOT, который следовал из Варшавы в Москву с 63 пассажирами на борту, вернулся в польский аэропорт имени Шопена, благополучно приземлившись.

Об этом сообщает RMF24. ЧП произошло через несколько десятков минут после взлета.

Бортовой компьютер выдал сообщение о том, что следует провести технический осмотр. В частности, требовалась дополнительная проверка системы электроснабжения. Командир экипажа решил вернуться в Варшаву.

Новости
В Канаде у самолета на ходу отлетело колесо: страшное ЧП попало на видео

В Польше произошло ЧП с самолетом в Москву

В Польше произошло ЧП с самолетом в Москву

shoppingpl.com

Как заверил перевозчик, угрозы пассажирам не было, и такой вид сообщения является рекомендацией для экипажа, нет ни одного обязательства приземляться немедленно, но проверку следует провести, когда есть такая возможность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Новый Уренгой, из-за сильного ветра.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Ирина Кулинич
Место
Польша Варшава
Тег
самолет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Искусственный интеллект самолёта, когда понял, что летит на паРРашу, отказался от такой перспективы и нашел красивый и хитрый выход!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги