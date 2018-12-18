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''В опасности'': корабль России попал в ЧП близ Британии

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Российский сухогруз "Кузьма Минин" сел на мель у юго-западных берегов Британии.

На борту находится команда из 18 человек, все они россияне, пишет Daily Mirror со ссылкой на Агентство по морской и береговой охране Великобритании.

Отмечается, что судно застряло в "опасной близости" от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. Никаких сообщений об утечках пока нет.

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К месту происшествия направились суда береговой охраны, на подходе буксир, рядом уже находится спасательная шлюпка.

Судно вышло из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее было арестовано из-за долгов судовладельца.

''В опасности'': корабль России попал в ЧП близ Британии

Daily Mirror

''В опасности'': корабль России попал в ЧП близ Британии

Daily Mirror

''В опасности'': корабль России попал в ЧП близ Британии

Daily Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года подобное ЧП уже случалось в России. Вблизи Владивостока сел на мель большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Великобритания
Тег
Новости России
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кацапские рукожопы, то на мель сядут то на бутылку😂😂
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Medved George
Medved George
Если экипаж россияне, х..Й с ним, пусть тонет!
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