''В опасности'': корабль России попал в ЧП близ Британии

Российский сухогруз "Кузьма Минин" сел на мель у юго-западных берегов Британии.

На борту находится команда из 18 человек, все они россияне, пишет Daily Mirror со ссылкой на Агентство по морской и береговой охране Великобритании.

Отмечается, что судно застряло в "опасной близости" от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. Никаких сообщений об утечках пока нет.

К месту происшествия направились суда береговой охраны, на подходе буксир, рядом уже находится спасательная шлюпка.

Судно вышло из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее было арестовано из-за долгов судовладельца.

Daily Mirror

Daily Mirror

Daily Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года подобное ЧП уже случалось в России. Вблизи Владивостока сел на мель большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.