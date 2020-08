В ОАЭ загорелся крупный рынок: фото и видео масштабного пожара

На крупном рынке в эмиратском городе Аджаман 5 августа произошел масштабный пожар.

Как сообщает The National, огонь вспыхнул около 17:30 (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

Рядом расположена Аджаманская специализированная больница, из которой пришлось эвакуировать персонал и пациентов.

Причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших и погибших пока нет. На месте работают пожарные.

