В Нидерландах схватили украинца-опытного вора картин: что известно

В Амстердаме (Нидерланды) был задержан один из трех подозреваемых в похищении ценной картины Ренуара из здания аукционного дома Dorotheum в столице Австрии Вене.

Им оказался 59-летний гражданин Украины, ранее судимый за совершение подобного преступления в Украине. На данный момент он находится под стражей в Вене, сообщает "Укринформ".

По данным представителя земельного суда Вены, подозреваемый был задержан в Амстердаме в середине декабря 2018 года, 28 декабря он был передан в Вену и сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Выяснилось, что в 2005 году он был осужден в Украине за похищение картины Ивана Айвазовского с одного из украинских музеев.

Поиски двух соучастников преступления продолжаются. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.

Аукционный дом Dorotheum Wien.info

Как известно, 26 ноября 2018 года банда из по меньшей мере трех человек похитила из здания аукционного дома Dorotheum в Вене ценную картину французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара ориентировочной стоимостью около 120-160 тыс. евро.

Ранее украинцы уже попадали в картинный скандал в Нидерландах.

Из музея в городе Горн (Нидерланды) в 2005 году было похищено 24 картины и 70 серебряных древностей стоимостью почти 10 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2015 г. на сайте музея появилась информация, что два человека, которые представились участниками украинского добровольческого батальона, проинформировали голландское посольство в Киеве, что они обладают полной коллекцию картин, украденных из музея. Отмечалось, что похитители просили выкуп за картины в размере 50 млн евро.

В апреле 2016 г. пять из похищенных картин были обнаружены в Украине. Спецоперация по их возвращению продолжалась четыре месяца.

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