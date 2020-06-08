Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс беспокоит сотрудничество Китайской Народной Республики с Россией. По его словам, это является одним из факторов, который может иметь последствия для безопасности союзников НАТО.

Такое заявление он сделал в понедельник, 8 июня, написало информационное агентство "Интерфакс-Украина". Генсек отметил, Китай не является новым врагом или противником альянса. В то же время подъем этой страны, по его словам, полностью меняет всемирный баланс сил.

"Они (Китай. – Ред.) все больше работают с Россией, все это имеет последствия в сфере безопасности для союзников НАТО. Поэтому нам нужно реагировать на это, решать это, и нужно делать это путем укрепления политических позиций НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

В НАТО забеспокоились из-за сотрудничества Китая с Россией

Чиновник добавил, что во время встречи лидеров стран-членов НАТО в декабре 2019 года в Лондоне (Великобритания), "они впервые за всю историю альянса согласились, что в нем должны устранить последствия роста Китая в сфере безопасности".

Столтенберг заявил, что существует и много других факторов, которые волнуют НАТО, кроме сотрудничества указанной страны с Россией. По его словам, в частности, речь идет о том, что "экономика Китая вскоре станет крупнейшей в мире".

"Китай занимает лишь второе место из оборонного бюджета, они делают большие инвестиции в современный военный потенциал, включая ракеты, которые могут достичь любого государства-члена (НАТО. – Ред.). Они становятся ближе к нам в киберпространстве, мы видим их в Арктике, в Африке, мы видим, что они делают инвестиции в наши важнейшие объекты инфраструктуры", – сказал генсек.

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