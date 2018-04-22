В Москве ураган убил девочку: страшные кадры первых минут после трагедии

В сети появилось видео первых минут после того, как во время урагана в Москве 21 апреля огромный мусорный бак обрушился на двух девочек.

Как известно, в результате этого 13-летняя София Прокопченко погибла. Ее подруга — 12-летняя Алина Иванова - госпитализирована с сотрясением мозга.

На страшных кадрах видно лежащего на асфальте ребенка. Вокруг столпились люди и пытались оказать помощь, но она оказалась бесполезной.

Как сообщал "Обозреватель", в сети появилось видео с камеры наблюдения в Москве, на котором видно, как на двух девочек летит мусорный бак во время урагана 21 апреля.