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В Москве на мосту Немцова собрались скорбящие о Бабченко: фотофакт

1.3тЧитать новость на украинском

В Москве на Большой москворецкий мост, где был убит лидер российской оппозиции Борис Немцов, приходят, чтоб почтить память убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Несколько десятков человек принесли цветы, свечки и таблички с надписями в память об Аркадии Бабченко, сообщает "Новая газета".

К месту акции подъехал автомобиль полиции, но никого не задерживали.

Фотокорреспондент Василий Максимов призвал людей с самого утра 30 мая приходить на место убийства Немцова и приносить портреты Аркадия Бабченко в твердой обложке.

Известный российский поэт Андрей Орлов ("Орлуша") посвятил Аркадию Бабченко стих:

У меня на поминках не будет еще одного

Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,

Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,

Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,

Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке

Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –

Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шел за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.

Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
РоссияМосква
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