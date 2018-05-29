В Москве на мосту Немцова собрались скорбящие о Бабченко: фотофакт

В Москве на Большой москворецкий мост, где был убит лидер российской оппозиции Борис Немцов, приходят, чтоб почтить память убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Несколько десятков человек принесли цветы, свечки и таблички с надписями в память об Аркадии Бабченко, сообщает "Новая газета".

На мосту Немцова сейчас вот так.



Фото: Вася Полонский / Дождь pic.twitter.com/cR8foF6k8E — Телеканал Дождь (@tvrain) 29 мая 2018 г.

К месту акции подъехал автомобиль полиции, но никого не задерживали.

Фотокорреспондент Василий Максимов призвал людей с самого утра 30 мая приходить на место убийства Немцова и приносить портреты Аркадия Бабченко в твердой обложке.

Друзья. Кто в Москве. Аркадий был же журналист, он отлично понимал важность визуальной составляющей.

Так вот - если уж Немцов мост, то больше его портретов на твердой - это важно! - подложке. И в светлое время суток. Начиная с утра. Спасибо.#Москва #Бабченко #memory — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 29 мая 2018 г.

Известный российский поэт Андрей Орлов ("Орлуша") посвятил Аркадию Бабченко стих:

У меня на поминках не будет еще одного

Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,

Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,

Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,

Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке

Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –

Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шел за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.

Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого.