В Минске после задержания пропал российский пропагандист: его угрожали избить

В Минске во время массовых протестов 9 августа был задержан российский пропагандист Семен Пегов, который уже почти сутки не выходит на связь.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Kotsnews еще один рупор Кремля Александр Коц. По его словам, телефон Пегова недоступен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В свою очередь на Telegram-канале Daily Storm уточнили, что в ночь на 10 августа он находился в одной камере с корреспондентами Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, но потом его вывели. "Пегову пригрозили избиением. Где сейчас Семен, никто не знает", – сказано в сообщении.

А на Telegram-канале Baza появилась информация о том, что Пегова увезли в бессознательном состоянии после избиения минским ОМОНом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет за участие в несанкционированном митинге, поскольку белорусские правоохранительные органы считают, что он приехал в страну с целью дестабилизации обстановки.

Примечательно, что российские пропагандисты опасаются, что Пегову может грозить судьба 33 задержанных наемников ЧВК Вагнера. Ведь, как и указанные бойцы, он внесен в базу украинского сайта "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске в день выборов президента Беларуси, 9 августа, задержали журналистов российского телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.