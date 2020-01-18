В Ливане разгорелись кровавые протесты: более 70 пострадавших. Фото и видео

В столице Ливана Бейруте разгорелись антиправительственные акции протеста, в которых уже пострадали как минимум 75 человек.

Как сообщают РИА.Новости, ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В результате в центр Бейрута прибыли колоны манифестантов из разных городов.

Сообщается, что мирная акция переросла в беспорядки, после того, как полицию начали забрасывать петардами, камнями и металлическими прутьями. Также митингующие попытались сломать заграждения. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ и водометы.

Акция протеста в Бейруте Telegram-канал Протесты в мире

Ливанское отделение Красного Креста сообщило о 75 пострадавших в ходе столкновений у здания парламента, в большей степени от действия слезоточивого газа, также есть раненые из-за попадания камней.

"Тридцать человек на данный момент госпитализированы в ходе столкновений в центре Бейрута. Сорока пяти гражданам оказана помощь на месте", — сказано в заявлении.

Применив слезоточивый газ и водометы, полиция оттеснила демонстрантов от здания парламента. Столкновения продолжаются. Правоохранители задействовали также спецтехнику с автоматическими установками для метания гранат.

В свою очередь, представители гражданской обороны и "Красного креста" эвакуируют раненых протестующих и полицейских.

Акция протеста в Бейруте Telegram-канал Протесты в мире

Акция протеста в Бейруте Telegram-канал Протесты в мире

Как сообщил ливанский телеканал LBC, президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута.

Акция протеста в Бейруте Telegram-канал Протесты в мире

Акция протеста в Бейруте Telegram-канал Протесты в мире

"Президент республики Мишель Аун провел серию телефонных переговоров с министром обороны, министром внутренних дел, командующим армией и главой внутренних сил безопасности и призвал их обеспечить безопасность мирных демонстрантов и общественного и частного имущества и восстановить спокойствие в центре Бейрута", – сообщил телеканал.

Как сообщал OBOZREVATEL, также массовые протесты проходят в столице Ирана Тегеране и других городах страны. Они разгорелись в результате катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ, в результате чего погибло 176 человек

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