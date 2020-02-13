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13 февраля • обновлено в 14:45
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В Латвии срочно распустили Рижскую думу: суть скандала

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В Латвии Сейм в четверг, 13 февраля, принял решение о роспуске Рижской думы из-за политического кризиса в столице.

За законопроект проголосовали 62 депутата, против – 22. Об этом сообщает DELFI. Этот документ рассматривался в срочном порядке: в двух чтениях, вместо привычных трех.

Примечательно, что с роспуском изначально были согласны все стороны. Отмечается, что мэр Риги Олег Буров созвал три заседания без кворума. Закон "О самоуправлении" называет это достаточным основанием для роспуска думы.

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В Латвии срочно распустили Рижскую думу

В Латвии срочно распустили Рижскую думу

rubryka.com

Сам мэр также согласился на роспуск, заявив, что партии просто не хотят работать и не могут прийти к соглашению.

Кроме того, депутатов столичной думы обвинили в том, что они погрязли в скандалах и интригах, фактически заморозив работу органа.

Пока что дума продолжает работать, потому что закон о роспуске вступит в силу на следующий день после провозглашения. Решение о провозглашение в течение десяти дней примет президент Эгил Левитс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Латвии Эгил Левитс призвал Сейм увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%, тем самым сократив до минимума – 20% – вещание на русском.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Латвия
Тег
Европейский Союз
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