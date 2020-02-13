В Латвии срочно распустили Рижскую думу: суть скандала

В Латвии Сейм в четверг, 13 февраля, принял решение о роспуске Рижской думы из-за политического кризиса в столице.
За законопроект проголосовали 62 депутата, против – 22. Об этом сообщает DELFI. Этот документ рассматривался в срочном порядке: в двух чтениях, вместо привычных трех.
Примечательно, что с роспуском изначально были согласны все стороны. Отмечается, что мэр Риги Олег Буров созвал три заседания без кворума. Закон "О самоуправлении" называет это достаточным основанием для роспуска думы.
В Латвии срочно распустили Рижскую думу
rubryka.com
Сам мэр также согласился на роспуск, заявив, что партии просто не хотят работать и не могут прийти к соглашению.
Кроме того, депутатов столичной думы обвинили в том, что они погрязли в скандалах и интригах, фактически заморозив работу органа.
Пока что дума продолжает работать, потому что закон о роспуске вступит в силу на следующий день после провозглашения. Решение о провозглашение в течение десяти дней примет президент Эгил Левитс.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Латвии Эгил Левитс призвал Сейм увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%, тем самым сократив до минимума – 20% – вещание на русском.
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