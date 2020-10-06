В Кыргызстане продолжаются протесты после выборов. Все детали онлайн, фото и видео

Во вторник, 6 октября, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжились протесты после парламентских выборов. Также рано утром люди вышли на митинг в городе Ош.

В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.

Напомним, что в понедельник, 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". В итоге между протестующими и силовиками произошли столкновения.

OBOZREVATEL следит за развитием событий в Кыргызстане онлайн:

03:00 – В столице Кырзыстана участники протеста захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента. Кроме того, они ворвались в здание Госкомитета по нацбезопасности и вывели оттуда бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Кроме этого освободили Садыра Жапарова.

03:15 – В соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно, пишет телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан".

03:45 – Позже стало известно, что митингующие подожгли здание ранее захваченного парламента. Огонь охватил по несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах. По словам митингующих, кто-то специально поджег один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения. О пострадавших ничего не сообщается.

06:00 – По состоянию на 6 утра пожар в Белом Доме Кыргызстана потушили.

06:20 – В результате протестов после парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке скончался один человек, еще 590 пострадали. 150 пострадавших госпитализированы, 13 из них находятся в реанимации.

06:30 – В центре города Ош собрался митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова. На площади, куда вышли 500 человек, выступил его младший брат и депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков. Часть митингующих согласна с результатами выборов, а другая – нет, передает телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан".

07:20 – Сотрудники аппарата правительства Кыргызстана сообщили, что с семи утра не могут зайти в здание кабмина. По предварительным данным, здание правительства захватили, сообщает"Sputnik Кыргызстан".

07:33 – Экс-заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека, сообщили местные СМИ.

07:35 – И.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом. Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах Киргизстана сообщил "Интерфакс".

Обновляется...