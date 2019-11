В Конго пассажирский самолет упал на дома: много жертв

В городе Гома на востоке Демократической Республики Конго в воскресенье, 24 ноября, пассажирский самолет разбился, врезавшись в дома.

В результате катастрофы погибли по меньшей мере 24 человека, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Среди жертв оказались жители района Мапендо, включая четырех членов семьи. На борту воздушного судна находились 17 пассажиров и два члена экипажа.

Крушение потерпел самолет с двумя турбовинтовыми двигателями Dornier-228, принадлежащий частному перевозчику Busy Bee.

Губернатор Северного Киву Нзанзу Касивита рассказал, что утром лайнер "пропустил" свой взлет из городского аэропорта. Он разбился примерно через минуту после того, как поднялся в воздух.

Самолет должен был вылететь в Бени, за 350 км к северу от Гомы. Причина крушения пока неясна, предварительно, у Dornier-228 произошел отказ двигателя сразу после взлета.

Отмечается, что в ДР Конго относительно часты авиационные происшествия на фоне слабых стандартов безопасности и плохого технического обслуживания. Всем коммерческим перевозчикам страны запрещено работать в Европейском Союзе.

Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0

Breaking - moment plane crashes into a crowded neighborhood of Goma in #congodrc , local media reporting at least 23 dead. Airline , busybee, was flying 17 passengers to Butembo. I had looked at the option of booking this flight. Many stuck in Beni and Butembo due to protests pic.twitter.com/kqmTHnBgQM