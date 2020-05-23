В Китае впервые не выявили новых зараженных: статистика по коронавирусу на 23 мая. Постоянно обновляется

В Китае, откуда распространился коронавирус, впервые с начала пандемии не выявили ни одного случая заражения за сутки.

По состоянию на 23 мая COVID-19 в мире заразились уже более 5 млн человек. Больше всего больных в США – свыше 1,6 млн пациентов, Бразилия вышла на второе место – больше 332 тысяч, в России – более 326 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 20 148 человек. Умерли 588 пациентов, выздоровели 6 585.

В антирейтинге по количеству летальных случаев в лидерах остаются Великобритания и Италия, а в США уже приблизились к тревожной отметке в 100 тысяч смертей.

Бразилия вышла на второе место в мире по количеству больных COVID-19. В стране зафиксировано 330 890 зараженных.

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,6 млн.

Главное за 23 мая:

7:24 – В США на людях массово испытают вакцины от коронавируса. Эксперимент позволит сократить 10 лет разработки и тестирования препарата, сообщает Reuters. В исследованиях могут участвовать от 100 до 150 тысяч человек.

6:30 – Во Франции предложили ввести обязательный тест на коронавирус раз в месяц вместо "паспорта иммунитета", который обсуждают в нескольких странах. Эксперт Национального центра научных исследований Франции Оливье Госнер считает, что он является не эффективным, пишут РИА Новости.

5:20 – Пребывание в метро Киева после возобновления его работы может представлять угрозу с точки зрения заражения коронавирусом даже при условии, что пассажиры будут в масках и в перчатках.

00:14 – После выхода из карантина среди людей следует ожидать всплеска душевных расстройств и невротических состояний. Медик из Израиля сравнил COVID-19 с войной.

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