В Китае школьница погибла из-за рецепта от популярного блогера

В Китае 14-летняя школьница по имени Жеже погибла при попытке повторить рецепт приготовления попкорна от популярного блогера.

Вместе с подругой, 12-летней Сяоюй, девочка хотела сделать попкорн по рецепту Ms Yeah, на канал которой в YouTube подписаны миллионы человек. В своем видеоролике Ms Yeah кладет зерна кукурузы в жестянку из-под газировки, которую потом нагревает с помощью спиртовой горелки. У девочек не было спиртовки, и они решили поджечь спирт во второй жестянке. Жестянка загорелась, а емкость со спиртом взорвалась, сообщает Telegram-канал НТВ.

У школьниц загорелись волосы и одежда. Жеже получила ожоги 96% тела, она умерла в больнице. У Сяоюй ожоги 13% тела, ей будет необходима пластическая операция.

Блогер утверждает, что все дело в том, что девочки "нарушили технологию", которую она показывала. Тем не менее, она удалила ролик с YouTube и согласилась выплатить компенсации семьям школьниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка, мальчик скончался.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!