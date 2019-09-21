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22 сентября • обновлено в 02:14
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В Китае школьница погибла из-за рецепта от популярного блогера

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В Китае 14-летняя школьница по имени Жеже погибла при попытке повторить рецепт приготовления попкорна от популярного блогера.

Вместе с подругой, 12-летней Сяоюй, девочка хотела сделать попкорн по рецепту Ms Yeah, на канал которой в YouTube подписаны миллионы человек. В своем видеоролике Ms Yeah кладет зерна кукурузы в жестянку из-под газировки, которую потом нагревает с помощью спиртовой горелки. У девочек не было спиртовки, и они решили поджечь спирт во второй жестянке. Жестянка загорелась, а емкость со спиртом взорвалась, сообщает Telegram-канал НТВ.

У школьниц загорелись волосы и одежда. Жеже получила ожоги 96% тела, она умерла в больнице. У Сяоюй ожоги 13% тела, ей будет необходима пластическая операция.

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В Китае школьница погибла из-за рецепта от популярного блогера

Блогер утверждает, что все дело в том, что девочки "нарушили технологию", которую она показывала. Тем не менее, она удалила ролик с YouTube и согласилась выплатить компенсации семьям школьниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка, мальчик скончался.

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Место
Китай
Теги
Youtube блогер
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