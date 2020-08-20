В Китае люди начали массово покидать город из-за утечки на химзаводе: власти отрицают опасность

В Лэшане произошла утечка газа.
В Лэшане (провинция Сычуань, Китай) произошла утечка неизвестного вещества, возможно хлора, на химическом заводе, из-за чего люди начали массово покидать город.
На улицах образовались огромные пробки, пишет The Epoch Times (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Пробки в Лэшане. The Epoch Times
В то же время Коммунистическая партия Китая официально заявила, что никаких взрывов или ЧП на предприятиях якобы не произошло. Как отметило издание, это вынудило интернет-пользователей "бомбардировать" чиновников в соцсетях.
Пользователи сообщили о взрыве на химическом заводе в районе Уутунцяо в Лэшане, в результате чего произошла утечка ядовитого газа.
Очевидец заснял облако над местным заводом. Twitter / xiaomiwang
На видео, снятых очевидцами, видно, как большое количество людей покидает город на мотоциклах и автомобилях, а улицы заполнены людьми, которые хотят эвакуироваться.
Позже Коммунистическая партия признала, что в центральном районе Уутунцяо наблюдается сильный химический запах и туман, причина этого устанавливается.
Секретарь районного комитета партии Чжан Гоцин заявил, что превышений нормы по фтористому и хлористому водороду, хлору, аммиаку, летучим органическим соединениям не зафиксировано.
Местные жители в свою очередь утверждают, что почувствовали резкий запах еще 18 августа. Они также видели белый дым, который поднимался над городом со стороны моста Вутонг.
Лэшань. Скрин видео
Скрин видео
全城人逃离时，官方还在胡言乱语！@微博五通桥 消息，8月20日上午8时许，五通桥沿涌斯江出现的刺激性气味，经排查现有危化企业均未见异常。从8点到11时，乐山市环境监测中心站、五通桥生态环境局对五通桥中心城区开展应急监测，所监测的氟化氢、VOCs、氯化氢、氯气、氨气指标均未出现超标数据 pic.twitter.com/N0TxqsEe3H— 吴文行wenxingwu (@wuwenhang) August 20, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Гранд-Прейри в американском штате Техас 19 августа произошел масштабный пожар на складах крупного завода по производству полиэтилена Poly America.
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