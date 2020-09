В Китае горело здание Huawei, есть погибшие. Видео

В китайском городе Дунгуань в пятницу, 25 сентября, произошел пожар на территории компании Huawei.

Как сообщил телеканал CGTN в Twitter, ссылаясь на местную пожарную службу, в результате ЧП погибли трое человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Огонь охватил здание, которое находится на стадии строительства и окончательно не введено в эксплуатацию, около 15:00 (примерно 10 утра по киевскому времени). Пожар был полностью ликвидирован.

Изначально в сеть попала информация о том, что пожар вспыхнул в самой лаборатории Huawei, где работает более 20 тысяч человек и тестируют в том числе оборудование для сетей 4G и 5G.

#عاجل/#الصين: اندلاع حريق كبير في مختبر شركة #هواوي في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ بعد ظهر الجمعة.

لم يتم حتى الآن الإعلان عن سبب الحريق أو عن وقوع إصابات.#HUAWEIY pic.twitter.com/AJy61KoMcr — Maryame Mohammed (@RaMaryame) September 25, 2020

New video from the Huawei 5G research lab #China #Huawei #Beijing. Are you sure that 5G is safe? pic.twitter.com/BXY3OCpln4 — Unbound News Network (@unbound_news) September 25, 2020

This is the best POV of the fire at 🔥🔥🔥 #Huawei Research Lab in China. #Dongguan City. pic.twitter.com/caaRBflruq — CIA-Simulation Warlord 🇺🇸😈🇺🇸 (@zerosum24) September 25, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее на севере Китая погибли 17 человек в результате обрушения ресторана. Еще более 20 человек получили травмы.