В Кении нашли уникальную зебру-мутанта фото

В Национальном парке Массаи Мара в Кении был замечен жеребенок зебры с необычным окрасом – темный в белый горошек.

Его удалось сфотографировать фотографу Френку Лю, сообщает National Geographic.

"На первый взгляд, животное, которому было, вероятно, около недели, выглядело совсем как другой вид", – вспоминает Лю.

Уникальная зебра https://www.nationalgeographic.com

Первым жеребенка заметил Энтони Тира, гид из парка Масаи Мира. Он назвал его Тира.

По словам Лю, полоски у зебры уникальны, как отпечатки пальцев, но странный окрас Тиры может быть первым зарегистрированным примером подобного рода в парке в Масаи Мара. Подобные жеребята были замечены в дельте Окаванго в Ботсване.

Причиной необычного окраса жеребенка является, скорее всего, генетическая мутация – псевдомеланизм.

Биолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бренда Ларисон, изучающая эволюцию полос зебры, отметила, что большинство зебр с таким необычным окрасом, очевидно, долго не живут.

Так, следуя одной из теорий происхождения окраски кожи зебр, полоски зебры развивались, чтобы сдерживать от укусов мух. Например, эксперименты в полевых условиях показали, что мухи не любят приземляться на полосатых поверхностях.

Если это так, Тири будет трудно отбиваться от мух, но если она сможет дожить до взрослого возраста, то вполне "впишется" в стадо и наладит нормальные отношения с другими зебрами. Исследования, проведенные в Южной Африке, показали, что зебры хорошо принимают родственников с необычными расцветками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Аргентине родился теленок с "лицом человека". Такая генетическая мутация, вероятно, была вызвана загрязнением окружающей среды.

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