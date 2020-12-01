В Кабуле подорвался автомобиль с российскими дипломатами

В Кабуле подорвали на самодельном взрывном устройстве автомобиль с сотрудниками дипломатической миссии России.

Об этом сказано в сообщении МИД РФ. Дипломаты получили легкую контузию.

Взрыв произошел недалеко от здания российского посольства.

По предварительной оценке, объектом атаки должен был стать пикап Афганских национальных сил безопасности, который двигался перед дипломатической машиной.

"Однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан", – отметили в МИД.

Россия потребовала от Афганистана провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи сирийского города Дейр эз-Зор подорвалась российская автомобильная колонна, в результате чего погиб генерал-майор и получили ранения еще двое военнослужащих.