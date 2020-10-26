В Израиле начнут испытывать вакцину от COVID-19 на людях: названа дата

Третий этап испытания потенциальной вакцины от коронавируса в Израиле начнется 1 ноября. Потенциальную вакцину будут испытывать на людях.

Об этом сообщает Times of Israel. Отмечается, что клинические испытания потенциальной израильской вакцины от COVID-19 будут продолжаться до весны 2021 года. Испытания будут проводить в три этапа.

На первом, который начнется с 1 ноября, будет участвовать 80 добровольцев. Этот этап продлится в течение месяца. Если добровольцы хорошо отреагируют на вакцину и у них появятся антитела к коронавирусу, то начнется второй этап.

Во втором этапе тестирования будет участвовать 960 человек. Он должен начаться уже в начале декабря. В случае положительных результатов третий этап тестирования вакцины начнется в апреле-мае 2021 года. К третьему этапу планируется привлечь 30 тысяч добровольцев.

Если вакцина пройдет все этапы испытания и будут отсутствовать существенные побочные эффекты, то ее разрешат использовать массово.

Напомним, на днях возобновились клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработала компания Johnson & Johnson. Испытания останавливали из-за заболевания одного из добровольцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Великобритании считают, что вакцина против COVID-19 разработанная в Оксфордском университете, прекрасно действует и создает сильный иммунитет к новому заболеванию.