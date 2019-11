В Италии взорвалась фабрика фейерверков: есть погибшие. Первые фото и видео

В Италии в среду, 20 ноября, произошел взрыв на фабрике фейерверков. В результате по меньшей мере три человека погибли, еще три получили ранения и один пропал без вести.

ЧП случилось возле города Мессина, передает ANSA.it (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Среди погибших – 71-летняя жена владельца фабрики, которая умерла мгновенно.

Журналисты сперва сообщали о пяти жертвах инцидента, однако пресс-служба спасателей на странице в Twitter по состоянию на 20:20 информирует о трех.

Раненые были доставлены в ожоговые отделение в больницах Милаццо, Палермо и Катания.

Журналисты отмечают, что потери могут вырасти. На месте работают спасатели. О причинах пожара пока не сообщается.

[update] 3 killed, 2 injured and 2 missing after explosion at fireworks warehouse in Barcellona Pozzo di Gotto #italy #workplacedisaster https://t.co/OMZujAn6kZ pic.twitter.com/VdDKWk2B1y