В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие, много раненых

В Италии рано утром 6 февраля поезд Милан ­– Болонья сошел с рельсов в провинции Лоди. В результате ЧП один человек (машинист) погиб.

Также сообщается об около 30 пострадавших. Об этом пишет газета Corriere della Sera. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Один человек пропал без вести. На место прибыли спасатели и медики. Причина ЧП выясняется.

У 28 пострадавших легкие травмы, еще у двоих – средней степени тяжести. Уточняется, что с рельсов сошли первые два вагона. Движение по скоростной ветке Милан – Болонья остановили.

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Vigili del Fuoco

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Vigili del Fuoco

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Vigili del Fuoco

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Vigili del Fuoco

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России под Астраханью столкнулись автобус и электричка. В результате ЧП пострадало десять человек.

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