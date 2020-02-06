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7 февраля • обновлено в 07:35
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В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть погибшие, много раненых

16.5т
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В Италии рано утром 6 февраля поезд Милан ­– Болонья сошел с рельсов в провинции Лоди. В результате ЧП один человек (машинист) погиб.

Также сообщается об около 30 пострадавших. Об этом пишет газета Corriere della Sera. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Новости
В Италии столкнулись поезда метро: много пострадавших

Один человек пропал без вести. На место прибыли спасатели и медики. Причина ЧП выясняется.

У 28 пострадавших легкие травмы, еще у двоих – средней степени тяжести. Уточняется, что с рельсов сошли первые два вагона. Движение по скоростной ветке Милан – Болонья остановили.

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

Vigili del Fuoco

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

Vigili del Fuoco

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

Vigili del Fuoco

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

Vigili del Fuoco

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России под Астраханью столкнулись автобус и электричка. В результате ЧП пострадало десять человек.

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Автор
Екатерина Луговская
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Ш. Олег
Ш. Олег
Трагедия конечно, но хорошо хоть, что обошлось малой кровью. До сих пор стоит перед глазами картинка кошмарной катастрофы немецкого скоростного поезда ICE под Эшеде в Нижней Саксонии в 1998 году. Кадры с места аварии напоминали крушение громадного самолёта. Тогда погибли более 100 человек и ещё почти столько же получили увечья разной степени тяжести… А виной всему оказалась небольшая трещинка в одном из колёс одного из вагонов, которую вовремя не заметили. Упаси Бог от подобного ужаса.
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