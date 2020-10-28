В Италии резко пошел вверх уровень смертности от COVID-19

В Италии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев смерти больных с коронавирусом – скончался 221 инфицированный.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на данные Минздрава страны. Отмечается, что это самый высокий показатель с 15 мая, когда в Италии за сутки скончались 242 человека.

Кроме того, в стране диагностировали еще 21 тыс. 944 новых случая коронавируса, что почти на 5 тыс. случаев больше, чем за день до этого.

За сутки в больницы поступили 958 пациентов с коронавирусом. Всего в стране госпитализированы 13 тыс. 955 заболевших, более 1,4 тыс. из них находятся в палатах интенсивной терапии.

Всего в Италии с начала пандемии диагностировали более 564,7 тыс. случаев коронавируса, скончались 37,7 тыс. больных. При этом почти 272 тыс. заболевших выздоровели.

Самыми эпидемиологически неблагоприятными регионами Италии являются Ломбардия, юг области Кампания и Пьемонт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за неделю в период с 19 по 25 октября коронавирусом в мире заразились более 2,8 млнчеловек, что стало рекордом с начала пандемии.