В Италии разбушевался известный вулкан Этна: захватывающие фото и видео

На острове Сицилия в Италии в понедельник, 24 декабря, проснулся самый высокий и наиболее активный вулкан Европы — Этна.

Из-за образовавшихся столбов дыма и пепла пришлось приостановить работу аэропорта города Катания, сообщает Reuters. Извержение началось в 08:00 по Гринвичу. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Вулкан сотрясла цепь подземных толчков, число которых достигло 130. При этом, по данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, магнитуда сильнейшего из них составила 4.

Отмечается, что информации о пострадавших нет и эвакуация пока что не предусмотрена.

Вулкан Этна, высота которого составляет 3330 метров, просыпается, как минимум, несколько раз в году, выбрасывая пыль, лаву и пепел на побережье Италии. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

Start of #Etna's first flank eruption for more than 10 years, shortly after noon on 24 December 2018, seen from my home in the village of Tremestieri Etneo, 20 km south of the summit of the volcano pic.twitter.com/152d9F795y