В городе Феррара (Италия) зафиксирован низкий процент зараженных коронавирусом COVID-19.

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Всего в области Эмилию-Романью насчитывается свыше 14 тысяч больных. При этом в городе всего 307, сообщает La Nuova Ferrara

Комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури подтвердил данную аномалию, указав, что Феррара сдерживает распространение болезни.

COVID-19 в Италии

"Очевидно, что существует какая-то причина, сдерживающая вирус. В соседней Болонье случаи заражений многочисленны, а в Ферраре их единицы. Пока мы не можем этого объяснить, но я очень рад за тех, кто там живет. Возможно, дело в том, что это малярийная область, либо как-то связано с талассемией – заболеванием, наследуемым по рецессивному типу", – отметил он.

Вентури подчеркнул, что когда эпидемия спадет, то причины иммунитета у горожан будут дополнительно изучаться.

Напомним, что в Италии 31 марта умерло 837 человек, зараженных коронавирусом COVID-19. Всего зафиксировано 105 792 случаев инфицирования, из них 12 428 умерли, вылечилось 15 729 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в мире уже заразились 858 тысяч человек.

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