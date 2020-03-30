В Италии уже более 100 тысяч человек заболели коронавирусом COVID-19, однако общая динамика постепенно улучшается.

Состоянием на вечер понедельника, 30 марта, в стране зафиксировано 101 739 случаев инфицирования. Из них умерли 11 591 человек, а вылечились 14 620.

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При этом лишь за последние сутки было зафиксировано более 4 тысяч новых заболевших и 812 смертей.

Ранее в Италии сообщили, что более 70% жертв болезни – мужчины. Средний возраст всех умерших составляет почти 80 лет.

Статистика по COVID-19 worldometers.info/coronavirus

Статистика по COVID-19 worldometers.info/coronavirus

При этом Daily Mail пишет, что количество новых случаев коронавируса в Италии самое низкое за две недели, что говорит о пользе соблюдения карантина.

Несмотря на 4 тысячи новых случаев заражения, этот показатель самый низкий с 17 марта.

Начальник службы гражданской защиты Италии Анджело Боррели отметил, что "за последние 24 часа вылечились 1590 человек". Это наилучший показатель с начала пандемии в стране.

Статистика по летальным исходам по дням dailymail.co.uk

Статистика по количеству заражений по дням dailymail.co.uk

Коронавирус в Италии

Как писал OBOZREVATEL, всего в мире заболели уже более 750 тысяч человек. В Украине же состоянием на утро 30 марта официально подтвердили 480 случаев COVID-19.

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