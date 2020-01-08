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8 января • обновлено в 08:37
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В Иране разбился украинский самолет: в сеть слили первые фото

8.1т
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В сети появились первые фото с места крушения украинского самолета Boeing 737 возле аэропорта в Тегеране (Иран).

Воздушное судно рухнуло, по предварительной информации из-за технических проблем. Снимки опубликовал в Twitter корреспондент BBC Али Хашем (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видны обугленные обломки лайнера. О пассажирах по-прежнему ничего неизвестно.

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

РИА Новости

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

РИА Новости

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, о падении самолета стало известно рано утром. В 4:44 он перестал подавать сигналы.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
самолет разбился самолет
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Комментарии
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Чумаков Микола
Чумаков Микола
Схоже на теракт. Звідки відео?
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0
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Чумаков Микола, Зелeнский поддeржал CША в кoнфликте с Ирaком и Ирaном ....у мeня всё..
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1
0
Хо Хол
Хо Хол
День начался с хороших новостей)
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6
1
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это ладно...А что украинская сторона молчит...Все спят...??Боятся будить????Или вооще не владеют обстановкой???
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2
1
2 из 3 ответов | показать все
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, Рождество наверно виновато...пекрепелися
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0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, Удивительная тишина официальных властей...никто даже и не пукает...
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1
0

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