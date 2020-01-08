В Иране разбился украинский самолет: в сеть слили первые фото

В сети появились первые фото с места крушения украинского самолета Boeing 737 возле аэропорта в Тегеране (Иран).

Воздушное судно рухнуло, по предварительной информации из-за технических проблем. Снимки опубликовал в Twitter корреспондент BBC Али Хашем (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видны обугленные обломки лайнера. О пассажирах по-прежнему ничего неизвестно.

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет РИА Новости

В Иране рухнул украинский самолет РИА Новости

В Иране рухнул украинский самолет РИА Новости

Pictures of what’s left of the Ukrainian plane’s wreckage, nothing much, according to Iranian media it’s very unlikely that anyone survived pic.twitter.com/4p81eRfJRW — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, о падении самолета стало известно рано утром. В 4:44 он перестал подавать сигналы.

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