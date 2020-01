В Иране разбился украинский самолет: в сеть слили первые фото

В сети появились первые фото с места крушения украинского самолета Boeing 737 возле аэропорта в Тегеране (Иран).

Воздушное судно рухнуло, по предварительной информации из-за технических проблем. Снимки опубликовал в Twitter корреспондент BBC Али Хашем (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видны обугленные обломки лайнера. О пассажирах по-прежнему ничего неизвестно.

Pictures of what’s left of the Ukrainian plane’s wreckage, nothing much, according to Iranian media it’s very unlikely that anyone survived pic.twitter.com/4p81eRfJRW