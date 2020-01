В Ираке нанесли ракетный удар по авиабазе США: первые подробности

В четверг, 9 января, в окрестностях авиабазы Балад, где расположены войска США, к северу от Багдада в Ираке упала ракета неизвестного происхождения.

Об этом сообщает телеканал Al Sumaria. Кто начал обстрел, пока неизвестно.

Нет информации также о жертвах и пострадавших.

Напомним, предыдущая атака на базы США в Ираке закончилась масштабными разрушениями. Фото опубликовали в Telegram-канале "Протесты в мире".

#BREAKING

Reports indicate a rocket landed around 15 kilometers away from the Balad Air Base, north of Baghdad, Iraq.

U.S. forces are stationed at this site. pic.twitter.com/yhpBD4D1Nv