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В Индонезии вспыхнула нефтяная скважина: масштабные жертвы

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В провинции Индонезии вспыхнул серьезный пожар на нефтяной скважине.

В результате 10 человек погибли и 40 получили серьезные ожоги, передает Antaranews.

Инцидент произошел, когда работники добывали нефть в скважине, прилегающей к домам жителей.

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При этом три дома полностью сгорели. Пожар до сих пор не потушен. Огонь полыхает в скважине на глубине 250 м. Продолжается эвакуация людей.

Как сообщал "Обозреватель", во вторник, 24 апреля, в южном Китае из-за пожара в караоке-зале погибли 18 человек и получили ранения еще пятеро.

Место
Индонезия
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