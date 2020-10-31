В Грузии проходят выборы в парламент: все подробности

В субботу, 31 октября, проходят выборы в однопалатный парламент Грузии.

Как пишет "Грузия Online", гражданам предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами – 48 партиями и 2 блоками, а также между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.

Основная интрига выборов – сумеет ли "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", пришедшая к власти в 2012 году, в третий раз сохранить за собой статус правящей партии, или же вернется к власти основанное экс-президентом Михеилом Саакашвили "Единое национальное движение", выступающее в блоке с другими партиями (название блока – "Объединенная оппозиция – Сила в единстве").

Среди других участников предвыборной гонки аналитики выделяли отколовшуюся от партии Саакашвили в 2017 году "Европейскую Грузию – движение за свободу" и партию "Лело для Грузии", основанную бывшим руководителем крупнейшего банка в стране TBC Bank Мамукой Хазарадзе.

Оппозиционные партии Грузии договорились после выборов не формировать коалицию с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Подписанты отметили, что это "беспрецедентная договоренность", которая подтверждает их совместную оппозиционную позицию.

Ранее 150-местный парламент Грузии избирался по смешанной системе: 77 человек – по пропорциональной, 73 – по мажоритарной. В этом году выборы впервые пройдут по системе 120/30, то есть 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а остальные 30 – по мажоритарной.

В мажоритарном округе побеждает кандидат, набравший более 50% голосов. Если ни один из претендентов не сможет этого сделать, назначается второй тур. Проходным барьером для партий будет 1%, а для блоков – столько процентов, сколько партий входят в объединение.

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