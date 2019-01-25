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В горах Италии столкнулись вертолет и самолет: есть погибшие

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В пятницу, 25 января, в Италии в районе ледника Рутор в долине Ла-Туиль в Альпах столкнулись вертолет и самолет.

В результате авиакатастрофы пять человек погибли, двое пропали без вести, сообщает torino.repubblica.it. Еще двое лыжников (француз и швейцарец) серьезно ранены.

На место происшествия были направлены вертолеты скорой помощи и спасатели.

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В горах Италии столкнулись вертолет и самолет: есть погибшие

1tv.ge

По предварительным данным, туристический самолет вылетел из горнолыжного курорта Межев (Франция), а вертолет, на борту которого находились лыжники из курорта Курмайор, принадлежал итальянской частной компании, которая специализируется на проведении экскурсий.

Отмечается, что пилоты никогда не связывались с органом, который управляет гражданским воздушным движением в Италии, потому что в этом не было необходимости.

В горах Италии столкнулись вертолет и самолет: есть погибшие

Twitter cnsas_official

Фактически и самолет, и вертолет летали по правилам "прицельного полета", то есть, не нуждаясь в радиолокационных или наземных приборах управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский турист погиб при падении с балкона на горнолыжном курорте Корвара в Италии.

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Италия
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