В горах Италии столкнулись вертолет и самолет: есть погибшие

В пятницу, 25 января, в Италии в районе ледника Рутор в долине Ла-Туиль в Альпах столкнулись вертолет и самолет.

В результате авиакатастрофы пять человек погибли, двое пропали без вести, сообщает torino.repubblica.it. Еще двое лыжников (француз и швейцарец) серьезно ранены.

На место происшествия были направлены вертолеты скорой помощи и спасатели.

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По предварительным данным, туристический самолет вылетел из горнолыжного курорта Межев (Франция), а вертолет, на борту которого находились лыжники из курорта Курмайор, принадлежал итальянской частной компании, которая специализируется на проведении экскурсий.

Отмечается, что пилоты никогда не связывались с органом, который управляет гражданским воздушным движением в Италии, потому что в этом не было необходимости.

Twitter cnsas_official

Фактически и самолет, и вертолет летали по правилам "прицельного полета", то есть, не нуждаясь в радиолокационных или наземных приборах управления.

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: operazioni di soccorso sospese. Riprenderanno domattina alle prime luci dell'alba. Bilancio provvisorio: 5 persone decedute, 2 feriti di nazionalità francese e svizzera. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 января 2019 г.

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le vittime accertate sono 5. Proseguono le operazioni. Qui la prima foto aerea dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/cHpaVe0PBJ — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский турист погиб при падении с балкона на горнолыжном курорте Корвара в Италии.

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