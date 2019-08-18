В Гонконге на улицы вышли сотни тысяч протестующих. Впечатляющие фото и видео

В Гонконге на массовые протесты против планов властей разрешить экстрадицию в Китай собралось несколько сотен тысяч человек.

Несмотря на плохую погоду, люди пришли в парк "Виктория", где полиция Гонконга официально разрешила проводить акцию, пишет South China Morning Post.

Акцию протеста организовало движение "Гражданский фронт за права человека", там рассчитывают, что на улицы выйдут около 300 тысяч участников.

Протесты в Гонконге Reuters

Reuters

Несмотря на запрет шествия от парка "Виктория", часть протестующих все же разошлась по другим частям города. Пока акция проходит мирно, о каких-либо столкновениях не сообщается.

Также, при каждом протесте теперь организовывается карта, которая постоянно обновляется и где можно следить за местоположением протестующих, гопников и полиции, какие улицы заблокированы и т. д.

Скрин карты

Reuters

Как известно, специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Протесты в Гонконге, начались в ответ на попытку принять закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг, и продолжаются с начала лета.

Reuters

Reuters

Reuters

К данным требованиям также присоединились призывы за отставку главы администрации Гонконга Керри Лэм, объективное расследование жестких действий полиции против демонстрантов во время предыдущих акций протеста и требование отпустить всех задержанных.

Как писал OBOZREVATEL, 12 августа власти Китая стянули вооруженные силы к Гонконгу, где больше двух месяцев происходят многомиллионные протесты из-за закона об экстрадиции.

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