В Германии расстреляли два бара-кальянные: погибли 8 человек, 5 - ранены. Фото и видео с места ЧП

В среду, 19 февраля, в Германии в городе Ханау неизвестный вооруженный атаковал два бара-кальянные.
В результате происшествия были убиты восемь человек, еще пятеро - тяжело ранены, сообщает hessenschau.de. Информацию подтвердили в полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Известно, что поздно вечером был атакован кальян-бар в центре города Ханау. Там расстреляли три человека. Очевидцы сообщили о восьми-девяти выстрелах. Затем преступник на темном автомобиле поехал в район Кессельштадт и вошел в другой кальянный бар, где было еще пять смертей.
В Германии расстреляли два бара-кальянные
hessenschau.de
В Германии расстреляли два бара-кальянные
hessenschau.de
Преступники скрылись после перестрелки, на их поиски кинули силы десятков полицейских, в том числе, на вертолетах.
В Германии расстреляли два бара-кальянные
Mash
В Германии расстреляли два бара-кальянные
Mash
В Германии расстреляли два бара-кальянные
РИА Новости
В Германии расстреляли два бара-кальянные
РИА Новости
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