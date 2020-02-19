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20 февраля • обновлено в 02:06
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Карина Бондаренко

В Германии расстреляли два бара-кальянные: погибли 8 человек, 5 - ранены. Фото и видео с места ЧП

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В среду, 19 февраля, в Германии в городе Ханау неизвестный вооруженный атаковал два бара-кальянные.

В результате происшествия были убиты восемь человек, еще пятеро - тяжело ранены, сообщает hessenschau.de. Информацию подтвердили в полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Известно, что поздно вечером был атакован кальян-бар в центре города Ханау. Там расстреляли три человека. Очевидцы сообщили о восьми-девяти выстрелах. Затем преступник на темном автомобиле поехал в район Кессельштадт и вошел в другой кальянный бар, где было еще пять смертей.

В Германии расстреляли два бара-кальянные

В Германии расстреляли два бара-кальянные

hessenschau.de

В Германии расстреляли два бара-кальянные

В Германии расстреляли два бара-кальянные

hessenschau.de

Преступники скрылись после перестрелки, на их поиски кинули силы десятков полицейских, в том числе, на вертолетах.

В Германии расстреляли два бара-кальянные

В Германии расстреляли два бара-кальянные

Mash

В Германии расстреляли два бара-кальянные

В Германии расстреляли два бара-кальянные

Mash

В Германии расстреляли два бара-кальянные

В Германии расстреляли два бара-кальянные

РИА Новости

В Германии расстреляли два бара-кальянные

В Германии расстреляли два бара-кальянные

РИА Новости

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Австралии недалеко от Мельбурна столкнулись два самолета, в результате чего погибли четыре человека.

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Автор
Карина Бондаренко
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