В Германии расстреляли два бара-кальянные: погибли 8 человек, 5 - ранены. Фото и видео с места ЧП

В среду, 19 февраля, в Германии в городе Ханау неизвестный вооруженный атаковал два бара-кальянные.

В результате происшествия были убиты восемь человек, еще пятеро - тяжело ранены, сообщает hessenschau.de. Информацию подтвердили в полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что поздно вечером был атакован кальян-бар в центре города Ханау. Там расстреляли три человека. Очевидцы сообщили о восьми-девяти выстрелах. Затем преступник на темном автомобиле поехал в район Кессельштадт и вошел в другой кальянный бар, где было еще пять смертей.

В Германии расстреляли два бара-кальянные hessenschau.de

В Германии расстреляли два бара-кальянные hessenschau.de

Преступники скрылись после перестрелки, на их поиски кинули силы десятков полицейских, в том числе, на вертолетах.

В Германии расстреляли два бара-кальянные Mash

В Германии расстреляли два бара-кальянные Mash

В Германии расстреляли два бара-кальянные РИА Новости

В Германии расстреляли два бара-кальянные РИА Новости

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