В Германии призвали обращаться к России на "вы"

Немецкий режиссёр и писатель Александр Клюге призвал относиться к России с уважением и "на вы", а также раскритиковал "тенденцию" Запада "очернять страну".

Об этом он рассказал в интервью Berliner Zeitung. По его словам, Россия – это якобы "Отечество особенных".

"Прусский король, а затем кайзер Вильгельм I, дедушка императора Вильгельма II, говорил, что к России всегда следует обращаться на "вы". Страна либо очень опасная, либо мягкая. В любом случае, мы должны относиться к России с уважением", – сказал он.

Также , по мнению немецкого деятеля культуры, тенденция "очернять Россию" – это "как павловский рефлекс".

"Мы много узнаём о Германии, когда смотрим на Россию. Мы не можем покорить Россию. Вам понадобится карта масштаба 1:1, чтобы понять это. В России ничего не добьёшься с видом "охотника за добычей" . Ни один завоеватель не вернулся оттуда с гордостью", – подчеркнул Клуге.

Немецкий писатель также назвал российское государство "корнем из минус единицы" и пояснил, что эта метафора принадлежит русскому поэту Велимиру Хлебникову.

"Это воображаемое число, такое маленькое, прямо как коронавирус. Его нельзя точно описать. В России вы можете погибнуть в 30-сантиметровом снегу во время снегопада и утонуть в ручье глубиной пять сантиметров. Это число, которое наиболее близко чувству и душе", – заявил Клуге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бундестаге ФРГ считают, что действия России во время пандемии коронавируса COVID-19 заслуживают снятия санкций против нее.

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