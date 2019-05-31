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/Новости мира

В Германии предложили "обновить" Нормандский формат: что известно

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Нормандскому формату переговоров по ситуации в Украине нужен новый импульс и новые встречи на различных уровнях.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в пятницу, 31 мая по итогам встречи в Берлине с госсекретарем США Майком Помпео, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы должны преодолеть затишье (в переговорах в рамках формата), для этого нам как можно скорее нужны переговоры в "нормандском формате" на разных уровнях", – отметил дипломат.

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По его словам, и "нормандский формат", и другие международные сферы нуждаются "в конструктивных шагах России".

"Мы заинтересованы в хороших отношениях и диалоге с Россией, чтобы решать международные конфликты", – подчеркнул Маас.

Немецкий министр отметил, что ранее посещал Украину и "дал четко понять", что ФРГ "полностью поддерживает нового президента в продолжении курса реформ".

"Я рад, что президент Зеленский сказал, что основа для переговоров - это минские договоренности", – акцентировал он.

Нормандский формат

Нормандский формат

Донбасс информационный

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан провели встречу, в ходе которой обсудили вопрос восстановления мира на Донбассе.

Также Зеленский также провел переговоры с сенатором США Робертом Портманом, в ходе которой обсудил политическую ситуацию в Украине, борьбу с коррупцией и урегулирование конфликта на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтМинские договоренности
Персона
Владимир Зеленский
Место
Германия
Тег
нормандский формат
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