В Германии нашли надгробие прототипа Белоснежки: удивительная история и фото

В городе Бамберг в Германии обнаружили надгробие Марии-Софии фон Эрталь, которая стала историческим прототипом героини знаменитой сказки братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов".

Об этом пишет DW. Долгое время о нем не было известно, но наследники одного старинного дома в Бамберге случайно наткнулись на мемориальную плиту и, прочитав про нее в интернете, передали в музей города.

В музее памятку исследовали, основательно почистили и реставрировали. Она представляет собой овальную плиту из темно-серого мрамора, единственное украшение на которой – несколько звездочек белого цвета.

В Германии нашли надгробие Белоснежки

"Благородная героиня христианства – здесь она покоится после победы веры истиной в ожидании Светлого Воскресения", – написано на надгробии.

Известно, что девушка жила в XVIII веке в замке в городке Лор-ам-Майн (Lohr am Main). Когда ей исполнилось 18 лет, отец снова женился, и Мария-София ушла в монастырь из-за постоянных конфликтов с мачехой.

Надгробие "Белоснежки"

Умерла "Белоснежка" в 1796 году: ее завещание находится в городском архиве Бамберга, а официальное объявление о смерти – в университетской библиотеке Вюрцбурга.

DW

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