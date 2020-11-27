В Дании убитые норки "повылазили" из-под земли

В Дании норки, которые были заражены коронавирусом, убиты и захоронены, начали "вылезать" из-под земли.

Как сообщили в Министерстве продовольствия и сельского хозяйства страны, это произошло, потому что их закопали недостаточно глубоко.

В результате возникновения газов тела начали разбухать и в некоторых случаях подниматься из-под земли.

Пресс-секретарь датской полиции Томас Кристенсен отметил, что при захоронении они старались учитывать этот нюанс.

"Это природный процесс, который мы пытались учесть, положив сверху как можно больше грунта", – приводит его слова ВВС.

Несмотря на то, что их закапывали на глубину более метра, этого оказалось недостаточно, поскольку многое зависит еще и от грунта.

"Проблемой стало то, что песчаный грунт в Западной Ютландии слишком легкий", – добавил пресс-секретарь.

Часть жителей страны с юмором восприняла сложившуюся ситуацию. В соцсетях появились шутки о "норках-зомби".

Другие всерьез считают это проблемой, потому что боятся загрязнения озера, которое расположено недалеко от одного из мест захоронения.

В свою очередь датские власти заявили, что это временная проблема и ее уже решают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дании 18 ноября отчитались об уничтожении всех норок, которые были заражены коронавирусом. Животные были убиты на 284 фермах.

В тот же день министр сельского хозяйства объявил о своей отставке.