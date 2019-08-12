В Черном море вспыхнул и затонул российский корабль: что известно

В Черном море на российском рыболовецком судне произошел пожар, в результате которого оно затонуло.

На борту находились шесть человек. Все они были доставлены на берег попутными судами, сообщает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", — сообщили спасатели.

В Черном море затонуло российское судно ТАСС

По предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне текущего года в территориальные воды Украины в Черном море зашел сухогруз MELITA под флагом Российской Федерации.

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