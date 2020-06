В Британии заподозрили массовую ошибку с тестами на СOVID-19

Тысячи британцев, которые самостоятельно проверили у себя наличие коронавируса (COVID-19) экспресс-тестами, могли получить ложный результат.

Как пишет Dаily Mail, эксперты опасаются, что самопроверки на вирус менее точны, потому что они делаются более короткими мазками. Как утверждают специалисты, тесты для профессионального использования вводятся глубже в нос и горло.

Поэтому, по словам ученых, образцы низкого качества могут повысить риск ложных результатов на наличие коронавируса. Так, по их словам, до 30% тестов дают ложно отрицательные результаты, а это означает, что число положительных случаев может быть недооценено тысячами.

К тому же эксперты опасаются, что большинство ложных отрицательных показателей может быть результатом тестов, которые британцы делают себе сами ( а это более 60 тысяч тестов в день).

Как пишет издание, исследование показало, что частота положительных тестов на коронавирус была значительно выше, если пациент находился под наблюдением медицинского работника. Без наблюдения треть положительных случаев не выявлена.

Британский доктор, эксперт по инфекционным заболеваниям легких в Университете Бата Эндрю Престон подтвердил: чтобы получить более точный результат, мазок нужно брать глубоко в носу.

"Чем глубже в носоглотку, тем лучше он подхватывает вирус. Я много работаю с коклюшем, и мы наклоняем голову человека назад. Неудачным мазком мы считаем, если у человека не заслезились глаза", – сказал он.

Доктор из США Джессика Пек в Twitter наглядно показала, как правильно брать мазок для определения коронавируса.

"Вот насколько глубоко нам нужно вставить ватную палочку, чтобы проверить вас на COVID-19", – написала она.

