В Великобритании диагностировали COVID-19 у трехмесячной девочки - поначалу врач отказывался делать тест, заявляя, что дети не болеют коронавирусом.

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DailyMail передает слова матери маленькой Винтер-Роуз Уотсон - 27-летней Джейд. 2 апреля она заметила, что у дочери высокая температура, но позвонив в экстренную службу, она услышала рекомендацию сидеть дома. На следующий день температура продолжила расти, а малышка начала задыхаться.

"Мне даже не нужно было прикасаться к ней, от нее просто исходило тепло. Она задыхалась", - рассказала Джейд.

Тогда она вызвала скорую помощь, которая приехала через три часа и забрала её вместе с Роуз в больницу. Старший врач отказался делать тест на COVID-19, заявив, что дети им не болеют, но консультант все же решил проверить и этот вариант. Параллельно у девочки искали другие болезни.

Винтер-Роуз Уотсон с матерью Джейд DailyMail

Винтер-Роуз Уотсон DailyMail

"Они вставили иглы в ее позвоночник для проверки на менингит и дали ей антибиотики, но они не работали", - сказала Джейд.

Утром на следующий день пришел врач и сказал, что тест на коронавирус оказался положительным.

"Это было худшее в мире, что можно было услышать", - вспоминает мать девочки.

Роуз подключили к капельнице и за выходные ей стало получше. В понедельник её выписали из больницы и отправили вместе с матерью на 14-дневную самоизоляцию.

Винтер-Роуз Уотсон DailyMail

Винтер-Роуз Уотсон DailyMail

Джейд не знает откуда у дочери появился вирус, так как не знает болела ли им сама, ведь из симптомов у неё была только головная боль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании установили антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки в стране умерли 854 человека, а общее количество погибших перевалило за 6 тысяч.

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