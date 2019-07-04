В Берлине загорелся торговый центр: видео с места ЧП

В четверг, 4 июля, в Берлине в округе Лихтенберг загорелся торговый центр Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии.

Видео с места происшествия публиковали в соцсетях. Дым от пожара виден за несколько километров.

Также местные СМИ сообщают, что огонь возник на вьетнамском рынке. Сперва по невыясненной причине загорелся расположенный рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам ТЦ.

Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной службы в 12:09 (13:09 по Киеву). Сейчас на месте работают 60 пожарных.

Новость дополняется...

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал