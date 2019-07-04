ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Берлине загорелся торговый центр: видео с места ЧП

804Читать материал на украинском

В четверг, 4 июля, в Берлине в округе Лихтенберг загорелся торговый центр Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии.

Видео с места происшествия публиковали в соцсетях. Дым от пожара виден за несколько километров.

Также местные СМИ сообщают, что огонь возник на вьетнамском рынке. Сперва по невыясненной причине загорелся расположенный рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам ТЦ.

Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной службы в 12:09 (13:09 по Киеву). Сейчас на месте работают 60 пожарных.

Новость дополняется...

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel