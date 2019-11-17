В Беларуси прошли парламентские выборы: все подробности

В Беларуси в воскресенье, 17 ноября, завершилось голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва.

Участки для голосования закрылись в 20:00. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, сообщает БЕЛТА.

По данным ЦИК на 18:00, выборы состоялись по 109 из 110 округов. Явка избирателей составила 70,72%.

Участие в голосовании на участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска принял и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вы – бойцы видимого фронта", – такими словами приветствовал он членов избирательной комиссии.

Всего на выборах был сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

Лукашенко на выборах БЕЛТА

Как пишет Deutsche Welle, многим независимым и прежде всего известным кандидатам было отказано в регистрации для участия в выборах.

Среди них – два оппозиционных депутата текущего созыва Анна Канопацкая и Алена Анисим, бывшая политзаключенная Ирина Халип и другие.

Лукашенко на выборах БЕЛТА

Отметим, выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства.

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее число голосов.

На нынешних выборах могли проголосовать 6 880 605 граждан Беларуси.

Лукашенко на выборах БЕЛТА

Лукашенко на выборах БЕЛТА

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко назвал грубейшей ошибкой решение Польши не пригласить главу РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны.

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