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17 ноября • обновлено в 21:29
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В Беларуси прошли парламентские выборы: все подробности

1.3т
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В Беларуси в воскресенье, 17 ноября, завершилось голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва.

Участки для голосования закрылись в 20:00. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, сообщает БЕЛТА.

По данным ЦИК на 18:00, выборы состоялись по 109 из 110 округов. Явка избирателей составила 70,72%.

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Участие в голосовании на участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска принял и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вы – бойцы видимого фронта", – такими словами приветствовал он членов избирательной комиссии.

Всего на выборах был сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

Лукашенко на выборах

Лукашенко на выборах

БЕЛТА

Как пишет Deutsche Welle, многим независимым и прежде всего известным кандидатам было отказано в регистрации для участия в выборах.

Среди них – два оппозиционных депутата текущего созыва Анна Канопацкая и Алена Анисим, бывшая политзаключенная Ирина Халип и другие.

Лукашенко на выборах

Лукашенко на выборах

БЕЛТА

Отметим, выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства.

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее число голосов.

На нынешних выборах могли проголосовать 6 880 605 граждан Беларуси.

Лукашенко на выборах

Лукашенко на выборах

БЕЛТА

Лукашенко на выборах

Лукашенко на выборах

БЕЛТА

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко назвал грубейшей ошибкой решение Польши не пригласить главу РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
Выборы 2019 политика фотографии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Вы знаете, вот если честно посмотреть на Украину!? Google(map) - чисто американская корпорация, которая ведет 3D съемки панорам улиц городов, сел... Взгляните на карту Европы - Пустая Германия, потому как взъeбнyла Гугл что они светят личную жизнь. Также пустые места в России где живут медвежата и по мнению свиноскотов китайцы (Сибирь и т.д.), но зато города вплоть до самых переулков исследуются каждый год! Азиатские страны пусты, Китай И ВНЕЗАПНО! УКРАИНА! Которая готова полстраны продать тем же пындосам! А почему??? ДА ПОТОМУ ЧТО СНИМАТЬ НЕЧЕГО! Харьков, Днепропетровск, Куив, Львов - вот это похожи на города, хоть многоэтажки есть. ОСТАЛЬНОЕ ХУТОР! СПЛЛОШНОЙ! Даже в четырех городах съемкт аж 2015 года!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Батька красава! В очередной раз провел своим славянским xyем по губам всем директорам институтов дерьмократии и свидомым пидapaсам!))))))))))))
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2 из 3 ответов | показать все
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Великий Кормчий, вау, росейский рахит, ты проспалось? пайело с лапаты? запей средством для умягчения ванн и марш записываться в ряды боевых зашкваренных бурятов!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Куралесов Вася, вау! Ты уже записался в меньшинство боевых пидapacов укроини, чи бегаешь от повесток на диване?))))))))))))))))))))))))))
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