В Беларуси объявили общенациональную забастовку: людей призвали не выходить на работу

В Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента объявили общенациональную забастовку. Инициаторы призвали граждан не выходить на работу с 11 августа.

Таким образом, среди прочего, белорусы пытаются добиться признания президентом Светланы Тихановской, которая была главным оппонентом Александра Лукашенко. Текст обращения опубликовал местный Telegram-канал NEXTA Live.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка – это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в черном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", – говорится в призыве.

Общенациональной забастовкой белорусы хотят достичь:

признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь;

освобождения всех политических заключенных;

проведения новых честных выборов.

При этом инициаторы отметили, что забастовка – это полностью законный, прописанный в Конституции Беларуси вид протеста: за нее участников якобы не задержат, а уволить с работы всех будет невозможно.

Белорусы объявили общенациональную забастовку (Telegram-канал NEXTA Live)

"Кто тогда будет работать? Наш опрос показал, что более 2/3 белорусов готовы не выйти сегодня на свои рабочие места, чтобы окончательно похоронить режим", – утверждают авторы сообщения.

Они также подчеркнули, что этот текст уже смог прочитать каждый 10-й белорус. Однако, из-за проблем с интернетом после протестов в стране, многие могут не знать о начале общенациональной забастовки.

"Расскажите о ней коллегам, друзьям и родственникам. Расклейте листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах. И тогда уже завтра к ней подключатся вообще все! Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!" – призвали инициаторы забастовки в Беларуси.

Требования белорусов (Telegram-канал NEXTA Live)

Скриншот сообщения (Telegram-канал NEXTA Live)

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