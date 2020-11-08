В Беларуси люди вышли на Марш народовластия: силовики вывели на улицы военную технику и отключили связь. Фото и видео
В самом начале марша в Минске начались задержания
В центре города закрыли все станции метро
Тихановская заявила, что "противостояние беззаконию и насилию" продолжается уже 90 дней
В восресенье, 8 ноября, в городах Беларуси проходит Марш народовластия против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
С самого утра власти вывели на улицы военную технику и отключили мобильный интернет.
OBOZREVATEL следит за событиями в Беларуси онлайн:
10:30 – На улицах Минска заметили колонны военной техники.
10:40 – В Минске закрыли все станции третьей линии метро: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.
10:50 – В центре Минска были замечены большие группы ОМОНа.
11:00 – Светлана Тихановская поддержала всех, кто планирует выйти на Марш народовластия.
"Мы противостоим беззаконию и насилию уже 90 дней. За эти 90 дней беларусы дали режиму понять, что он потерял легитимность и власть. Но что еще более важно – за эти 90 дней беларусы сами ощутили, что народ – это настоящая сила, которой не нужны никакие идеологи, чтобы знать, в какой стране мы хотим жить", – говорится в обращении.
11:10 – В центр Минска ввели бронетехнику, силовики собираются возле гостиницы "Европа".
11:20 – В Минске возле Ратуши начались задержания: силовики перебежали дорогу и схватили несколько человек.
11:22 – Люди идут в сторону стелы "Минск – город герой" небольшими группами.
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