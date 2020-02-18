В Бангкоке устроили стрельбу в ТЦ: есть жертва

В одном из торговых центров Бангкока (Таиланд) днем 18 февраля неизвестный устроил кровавую стрельбу, в результате которой погиб один человек и еще один пострадал.

Инцидент произошел перед клиникой красоты внутри ТЦ Century Movies Plaza,. Об этом сообщает Khaosodenglish, ссылаясь на заявление сотрудников правоохранительных органов.

По их словам, преступник выстрелил по меньшей мере семь патронов. Однако информации о его личности, а также задержании пока нет.

В Бангкоке неизвестный устроил стрельбу в ТЦ

По предварительным данным, погибшим оказался работник клиники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл стрельбу по людям возле торгового центра Terminal 21.

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